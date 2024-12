Roccadaspide, mini biblioteche all’ospedale: ecco l’iniziativa del Rotary Club – Valle del Calore

Presto l’ospedale di Roccadaspide sarà dotato di una mini biblioteca per ogni piano in modo che i pazienti e i loro accompagnatori e visitatori potranno intrattenersi nella lettura.

L’iniziativa

L’idea è nata dalla volontà di offrire, in particolar modo alle persone ricoverate, la cosiddetta “Biblioterapia”, ossia l’opportunità di avere dei libri da leggere sempre a disposizione. Si tratta di un’iniziativa già sperimentata in tantissimi ospedali di tutto il mondo e che si è rivelata una vera e propria cura per aiutare le persone non in salute ad affrontare il proprio percorso di guarigione, per sostenerle nei momenti difficili della degenza allontanando il pensiero costante del dolore e l’ansia per il futuro.

L’impegno del Rotary Valle del Calore

A proporre il progetto presso l’ospedale di Roccadaspide, il Rotary Club Roccadaspide – Valle del Calore, presieduto dal dottore Giuseppe Guadagno che, di concerto con il direttore sanitario, Gerardo Liguori, ha fatto posizionare, all’ingresso del presidio ospedaliero della cittadina dei grandi contenitori che chiunque potrà utilizzare per contribuire al progetto lasciandovi i libri che intende donare. I libri, una volta raccolti, saranno sistemati nelle apposite mini biblioteche distribuite per ognuno dei piani del nosocomio.

Info utili

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa e per prenotare il ritiro a domicilio degli eventuali libri che si vorranno donare ci si potrà rivolgere ai numeri di telefono 380-8648892 e 333-6410515.