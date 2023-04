Un Comune del Cilento punta a riqualificare l’attrattività rurale del borgo storico

Il Comune di Stio ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di “Riqualificazione dell’attrattività rurale del borgo storico di Stio”, per un importo complessivo di € 50.000,00.

Fondi Psr per il Comune di Stio: ecco come verranno utilizzati

L’Ente guidato dal sindaco Giancarlo Trotta ha aderito al bando di finanziamento del Gal Cilento Regeneratio nella misura 7.6.1. per “la riqualificazione del patrimonio architettonico dei borghi rurali“, dando continuità e coerenza agli interventi realizzati con la precedente programmazione nell’ambito del PSR 2007/2013 che ha visto coinvolti anche Monteforte Cilento e Magliano Vetere.

Stio ha quindi approvato il progetto che porterà alla riqualificazione dell’attrattività rurale del borgo storico del comune cilentano.

Il progetto

La proposta progettuale prescelta e, più in generale l’iniziativa portata avanti, è stata supportata e condivisa dalla comunità locale, essendo questa finalizzata a migliorare la fruibilità delle bellezze tipologiche, incastonate in un contesto ambientale tra i più belli dal punto di vista paesaggistico.

L’intervento in programma prevede sinteticamente interventi di: sistemazione e ripristino dei tratti di pavimentazione che si sono degradati; valorizzazione delle fontane presenti nell’area; riqualificazione della fontana con la vasca ubicata nella villa comunale, di accesso al Centro Storico e su piazza V. Veneto; adeguamento degli impianti di illuminazione per le fontane e gli spazi ed aree antistanti, nonché dei percorsi oggetto dell’intervento; ottimizzazione dell’impianto di canalizzazione e smaltimento delle acque, con il convogliamento nella tubazione fognaria comunale, il tutto finalizzato ad attivare un processo per un migliore uso delle risorse esistenti e una rianimazione dell’intero contesto.

L’Amministrazione Comunale di Stio rinnova cosi il suo impegno impegno nella realizzazione di progetti finalizzati alla riqualificazione ambientale ed al miglioramento della qualità della vita nel territorio, scongiurando così il progressivo ma costante spopolamento di queste aree interne.