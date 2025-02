Un cittadino su 6 utilizza il cellulare alla guida, multe fino a 1000euro o ritiro della patente: Codacons Campania chiede maggiori controlli

Il Codacons Campania, nella sera del 5 febbraio, ha deciso di far partire una serie di controlli, tramite i volontari dell’associazione, sulle autovetture in via del Carmine, per verificare le percentuali di cittadini che utilizzano il cellulare alla guida, trasgredendo il Codice della Strada.

Il nuovo codice della strada

I risultati sono stati preoccupanti. Un cittadino su sei è stato visto a telefono, il 16% su un campione di 1000 vetture controllate all’incrocio di Via del Carmine nelle ore serali. Durante i controlli i volontari non hanno visto nessuna auto della polizia municipale perlustrare la zona, nessuna automobilista con il cellulare è stato quindi multato. Ricordiamo che il Nuovo Codice della strada prevede sanzioni fino a 1000 euro o il ritiro della patente a seconda della gravità del caso. Nemmeno il Nuovo Codice della strada, sebbene più restrittivo ha abbassato la statistica. Del resto, non è difficile notare, nella vita di tutti i giorni, automobilisti distratti alla guida su tutte le strade cittadine.

La situazione a Salerno

Non a caso Salerno detiene un numero tristemente alto di incidenti stradali causati per lo più da una certa distrazione alla guida dovuta all’utilizzo dei dispositivi tecnologici. “Ci lamentiamo sempre dei numerosi incidenti” afferma l’avvocato Matteo Marchetti, presidente del Codacons Campania, “senza però intervenire sui controlli più elementari in territorio cittadino. Proprio nelle ultime settimane abbiamo assistito a ben due morti sulle strade”. Continua poi l’avv. Marchetti “Se non si inizia dai controlli più semplici, come quelli delle cinture di sicurezza o del cellulare alla guida, come possiamo pretendere che in città si rispetti il codice della strada e che si evitino tragedie?”.