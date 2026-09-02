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Un cilentano al comando: Aniello De Vita guida la Guardia di Finanza di Parma

Aniello De Vita, originario di Vallo della Lucania, è il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Parma. La carriera dell'ufficiale cilentano

Di: Costabile Pio Russomando
Un cilentano al comando: Aniello De Vita guida la Guardia di Finanza di Parma

Un ufficiale originario di Vallo della Lucania assume un incarico di prestigio. Il colonnello t.SPEF Aniello De Vita (a sinistra nella foto) è il nuovo Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, subentrando al Generale di Brigata Gianluca Angelini in una cerimonia di avvicendamento che si è tenuta presso la caserma “Generale Sante Laria”, sede del Comando provinciale emiliano.

La cerimonia di passaggio di consegne

Al passaggio di consegne ha presenziato il Comandante Regionale dell’Emilia-Romagna, Generale di Divisione Paolo Kalenda, insieme ai comandanti dei reparti dipendenti, a una delegazione di militari in servizio e alla Sezione parmense dell’A.N.F.I., l’Associazione Nazionale Finanzieri d’Italia. Nel suo discorso di commiato, il Generale Angelini ha voluto ringraziare pubblicamente il Comandante Regionale per il sostegno ricevuto durante il proprio incarico, definendolo un riferimento tanto sul piano professionale quanto su quello umano.

Chi è Aniello De Vita: una carriera tra Toscana, Piemonte e Roma

Cresciuto nel Cilento, il neo comandante ha costruito negli anni un curriculum di alto profilo all’interno delle Fiamme Gialle. Il suo percorso è partito dalla Tenenza di Orvieto, per poi proseguire nei Nuclei di Polizia economico-finanziaria di Firenze e Torino, fino ad approdare al Comando Generale della Guardia di Finanza. Un ulteriore tassello formativo è arrivato con la partecipazione al 47° Corso superiore della Scuola di Polizia economico-finanziaria di Roma, percorso riservato agli ufficiali destinati a incarichi di vertice.

Dal 2023 De Vita comandava il Gruppo investigativo del Nucleo speciale tutela entrate e repressione frodi fiscali di Roma, reparto altamente specializzato nel contrasto alle frodi in ambito economico-finanziario. Un’esperienza che ora mette a frutto alla guida del Comando provinciale di Parma, aprendo un nuovo capitolo della sua carriera lontano dal Cilento ma che porta comunque, ancora una volta, il nome di Vallo della Lucania ai vertici delle istituzioni.

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