Un ciclo di incontri sulla genitorialità: l’iniziativa ad Agropoli

La Provincia di Salerno ha annunciato il patrocinio di un ciclo di incontri sulla genitorialità, offerto gratuitamente dallo sportello d’ascolto della Fondazione Matteo e Claudina De Stefano di Agropoli nei mesi di aprile e maggio. L’iniziativa è rivolta ai genitori di ragazzi adolescenti, a partire dagli 11 anni, e si concentrerà sulla crescita dei figli durante questa fase critica.

Gli incontri

Gli incontri saranno curati da due psicoterapeute dello sportello, Roberta Del Duca e Giuseppina D’Angelo, sotto la supervisione della dott.ssa Patrizia Del Verme, dirigente del servizio di Psicologia Clinica e della Salute all’ASL di Salerno. Si svolgeranno nella Chiesa di Santa Maria delle Grazie, nell’oratorio, ogni venerdì pomeriggio dalle 17 alle 19.

Il calendario tematico prevede quattro incontri: Adolescenza tra richieste di autonomia e bisogno di dipendenza il 14 aprile, L’importanza e la fatica di dire “no”: i confini che aiutano a crescere il 28 aprile, Riconoscere il proprio stile educativo il 12 maggio, e Conflitti genitori-figli: come interpretarli, come gestirli il 26 maggio.

L’importanza della fase adolescenziale

L’adolescenza è un’età critica per i ragazzi e i loro genitori, a causa dei cambiamenti fisici, cognitivi e psicologici che rendono i ragazzi conflittuali e emotivamente contrastanti. In questa fase, i ragazzi sentono il bisogno di separarsi dalla famiglia per diventare autonomi, ma allo stesso tempo hanno ancora bisogno di protezione.

I genitori, a loro volta, possono avere difficoltà ad accettare questi cambiamenti e a rinegoziare il loro rapporto con i figli. Durante gli incontri, i genitori riceveranno indicazioni utili sulla gestione educativa, sul dialogo in famiglia e sulla negoziazione di regole e confini. Lo scopo è di aiutare i genitori a comprendere i bisogni di protezione e autonomia dei loro figli e di fornire loro una base sicura a cui fare ritorno nei momenti di difficoltà.

Le attività della psicologa

La dott.ssa Patrizia Del Verme spiega che negli ultimi mesi sono aumentate le richieste di colloqui allo sportello di ascolto da parte di adolescenti e delle loro famiglie.

Questo aumento potrebbe essere dovuto alle problematiche causate dal Covid-19, che ha reso ancora più difficile la gestione delle dinamiche relazionali tra i genitori e i loro figli. Grazie al sostegno psicologico offerto da questo percorso formativo, i genitori potranno trovare supporto per affrontare le fatiche che incontrano durante il loro cammino genitoriale.