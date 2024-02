Un anno ricco di eventi a Capaccio Paestum, ecco tutti gli appuntamenti del 2024

Con un post, tramite i suoi canali social, il sindaco del Comune di Capaccio Paestum Franco Alfieri ha annunciato la pubblicazione online del calendario degli eventi 2024.

Sarà possibile trovare il programma stilato sul sito discoveringpaestum.it.

Entra sempre più nel vivo del nuovo anno il Comune capaccese.

Ecco gli eventi 2024

10 febbraio

A carnevale ogni contrada vale: Organizzato dall’associazione la Rinascita, Palestra Comunale Spinazzo;

11 febbraio

Carnevale al Capoluogo: Organizzato dall’associazione Paidia, Capoluogo centro storico;

23/25 febbraio

Magma (Mostra gastronomica alimentare dedicata alla mozzarella di bufala), Next;

25 febbraio

Mille mani per un sorriso. VIII edizione del concorso a cura dell’associazione Ca’pacciamm, al Next;

8/10 marzo

Internazionale Fireworks Fair: Esposizione dei professionisti e tecnici pirotecnici, al Next;

15 marzo

Oscillazione di acidi denucleici: Spettacolo teatrale musicale con Umberto Squitieri, al Next;

17 marzo

8^ Cronometro dei templi: Gara ciclistica, Paestum Area Archeologica;

23 marzo

Rappresentazione Via Crucis, Via degli Ulivi a Spinazzo;

23/25 marzo

Paestum Wine Fest XIII Edizione, al Next;

29 marzo – 8 aprile

La bellezza: Collettività d’arte contemporanea, al Next;

12/14 aprile

Open Outdoor Experiences: II edizione del salone dell’attività all’aria aperta, al Next;

24/27 aprile

XXIX Convegno pastorale, al Next;

24 aprile – 01 maggio

Festa del carciofo 16^ edizione, Piazza Borgo Gromola;

30 aprile

Premio moda città dei templi, al Next;

3/5 maggio

Paestum Active: Un progetto pensato per avvicinare allo sport e a tutto ciò ad esso legato, al Next;

3/4 maggio

Il Fanciullo e il folklore: Storica rassegna dedicata all’incontro tra generazioni, a Villa Salati;

8/12 maggio

Primo festival internazionale di musica classica, al Next;

14/18 maggio

II rassegna aule armoniche musica di insiemi OVTJ, al Next;

18/19 maggio

Kite fest – Festival degli aquiloni, al Lungomare Laura;

24/26 maggio

DMED – Salone dieta mediterranea, al Next;

30/31 maggio

È moda: Sfilata di alta moda, al Next;

8 giugno

VIII Edizione del premio sportivo Salvatore Apadula, al Next;

9/10 giugno

Raduno auto d’epoca, a Paestum Area Archeologica;

15/16 giugno

Mostra scambio d’epoca: Esposizione veicoli d’epoca, al Next;

21/23 giugno

Salone del Tattoo, al Next;

28/30 giugno

II Edizione del Paestum Pizza Fest, al Next;

29 giugno

Saggio Spettacolo: Laboratorio teatrale, al Teatro Canonica a Capaccio Capoluogo;

6 luglio

Poseidonia Paestum: Premio internazionale di poesia XXIX edizione, a Villa Salati;

10 luglio

Il cliente: Spettacolo teatrale di e con Umberto Squitieri, al Next;

12 luglio

Arte in movimento artisti di strada al mare di Paestum 2024, a Lungomare Laura;

17/18 luglio

School Movie Awards: Cinedù XII Edizione, al Next;

20 luglio

Tedua: Il paradiso tour, all’arena Paestum;

28 luglio

Calcutta, all’arena Paestum;

3 agosto

Salmo & Noyz, all’arena Paestum;

13 agosto

Voci nuove nel Cilento note giovani promesse 13^ edizione, a Capaccio Capoluogo;

15 agosto

Le cente storiche: Processione all’alba, al Santuario Madonna del Granato;

21 agosto

Tommaso Paradiso, all’arena Paestum;

21 agosto

Luna Park: Associazione Ca’pacciamm, a Piazza Tempone a Capaccio Capoluogo;

22 agosto

Caccia al tesoro: Associazione Ca’pacciamm, al Capoluogo centro storico;

23/25 agosto

VIII Ca’pacciamm Street Fest, al Capoluogo centro storico;

30/31 agosto – 1 settembre

Jazz on Capaccio: Festival live dedicato alla musica Jazz, al Capoluogo centro storico;

1/7 settembre

Festival internazionale di scacchi al mare di Paestum, al Next;

8/20 settembre

Memory Day: Mostra i giorni di Avalanche, al Next;

13/15 settembre

Paestum Throwdown Xtrainer Fitness: Gara di crossfit, al Next;

14 settembre

Concertone di fine estate a Capaccio Scalo;

27/29 settembre

Cilento Tastes: Le eccellenze enogastronomiche del Cilento e della food culture mediterranea, al Next;

5/6 ottobre

Fiera del baratto e dell’usato: Esposizione vendita e baratto di oggetti usati tra la bellezza del vintage e il fascino dell’antiquariato, al Next;

12/13 ottobre

III Edizione Paestum Cat Show: Show dei gatti più belli e rari al mondo, al Next;

18/20 ottobre

Paestum Sposi: Salone del wedding organizzato da Havana Eventi, al Next;

31 ottobre – 3 novembre

XXVI Edizione Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, al Next;

12/14 novembre

Campionato Mondiale Pizza Doc 2024: La kermesse che ogni anno si afferma sempre più globale e popolare con concorrenti provenienti da tutto il mondo, al Next;

6/8 dicembre

Paestum Expo Off Road e motori: Fiera dei motori con corsi di guida, al Next;

17 dicembre

Premio foglia d’oro: Evento celebrativo della memoria di donne e uomini che hanno lavorato nello storico Tabacchificio, al Next;

26 dicembre

Tradizionale concerto di Santo Stefano, al Convento Sant’Antonio di Capaccio Capoluogo.

Entusiasta il sindaco Alfieri: “La programmazione è fondamentale per la crescita e lo sviluppo di una località turistica come Capaccio Paestum. Vogliamo fare in modo che gli eventi della nostra città non solo siano attrattivi per un pubblico sempre più vasto ma anche che, di quel pubblico, possano dettare l’agenda. La programmazione, inoltre, ci consente una buona concentrazione degli appuntamenti e una giusta distribuzione degli stessi nel tempo e nei diversi luoghi della città“.