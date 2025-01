“Un anno a Caggiano”: presentato il calendario che celebra la cultura e la storia locale

Ieri sera, la suggestiva chiesa dell’ex Convento di Sant’Antonio ha ospitato un evento di grande significato per la comunità di Caggiano: la presentazione del calendario “Un anno a Caggiano”.

La giornata

L’incontro ha visto la partecipazione del sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, di Lorella Parente, Direttore dell’ufficio cultura della Diocesi di Salerno, e il parroco, insieme agli autori del progetto, coordinati dalla giornalista Rosanna Raimondo. Il calendario non si limita a essere un semplice strumento per segnare il passare del tempo, ma rappresenta un vero e proprio viaggio attraverso la storia e la cultura locale. L’architetto Marco Ambrogi, direttore dei Musei della Diocesi di Teggiano-Policastro e dei musei di Caggiano, ha curato le didascalie e ha svolto un notevole lavoro di ricerca storica per la progettazione del calendario. Le meravigliose fotografie di Giuseppe Caggiano e l’abilità di impaginazione di Giuseppe Carucci hanno ulteriormente arricchito l’opera, rendendola visivamente accattivante e culturalmente significativa. Don Angelomaria Adesso, parroco di Caggiano, ha curato la redazione del calendario.

Le finalità

La presentazione del calendario ha rappresentato un momento di incontro e riflessione per gli abitanti della comunità, che hanno avuto l’opportunità di riscoprire e valorizzare la propria identità culturale. “Un anno a Caggiano” è, quindi, non solo un calendario, ma un invito a esplorare e apprezzare le bellezze del territorio, sia da un punto di vista culturale che artistico.