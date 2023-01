Un ambulatorio polispecialistico nell’ex municipio: più servizi per la comunità

Un centro medico specialistico in un comune dell’area interna, un territorio lontano dai presidi ospedalieri o da centri di eccellenza. Eppure i cittadini di queste zone hanno uguali diritti di quanti vivono nelle grandi città dove accedere a centri per cure e diagnosi diventa più semplice. Di fronte a questa situazione sono gli enti locali a provare a dare una svolta.

L’iniziativa di Ottati

È il caso di Ottati. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Elio Guadagno, ha approvato un progetto per la ristrutturazione del piano terra dell’ex municipio. Ed è qui che nascerà un centro medico polispecialistico e diagnostico. L’iter progettuale è già in fase avanzata. L’intervento costerà circa 215mila euro.

La sede municipale

Da alcuni mesi il municipio di Ottati è ubicato nel centro storico. La precedente sede, da circa quarant’anni, era sita in Via XXIV Maggio. Tuttavia era diventata inopportuna per gli spazi e per le condizioni in cui versava l’immobile. L’ente, però, con il trasferimento degli uffici comunali nel centro storico ha deciso comunque di riutilizzare il vecchio plesso dove tutt’ora è operativa la sala consiliare.

E l’obiettivo dell’amministrazione comunale è proprio quello di garantirne la riqualificazione per realizzare nuovi servizi in favore della comunità.