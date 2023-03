Ultim’ora, paura ad Agropoli: rapina alla Bcc dei Comuni Cilentani

La filiale della Banca di Credito Cooperativo dei Comuni Cilentani situata in via Pio X ad Agropoli è stata teatro di una tentata rapina pochi minuti fa.

La ricostruzione

Secondo le prime informazioni, il malintenzionato armato di taglierino e pistola, con parrucca, rossetto, occhialoni e tuta da sci, si è introdotto nell’istituto di credito, seminando il panico tra i clienti e i dipendenti presenti al momento dell’attacco, prendendo anche in ostaggio una persona prima di fuggire via.

Il malintenzionato, ha minacciato il cassiere facendosi portare nel caveau, riuscendo a portare via, si pensa ad una cifra che ammonta a 100mila euro. Successivamente, ha sentito scattare l’allarme ed è fuggito a piedi.

L’intervento tempestivo dei Carabinieri

Fortunatamente, i Carabinieri sono stati allertati tempestivamente e sono giunti sul posto in pochi minuti, impedendo l’aggressione ai danni della banca.

L’assalitore, accortosi della presenza delle forze dell’ordine, si è dato alla fuga, abbandonando sul posto, probabilmente, l’auto utilizzata per il colpo.

Si attendono ulteriori sviluppi dalle indagini in corso, che dovranno far luce sulla vicenda e individuare i responsabili di questo grave fatto criminoso. Non si registrano feriti.

Notizie in aggiornamento.