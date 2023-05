Ugl Chimici di Salerno, Rosario Di Bartolomeo riconfermato segretario

Rosario Di Bartolomeo è stato riconfermato segretario generale dell’Ugl Chimici della provincia di Salerno per il sesto mandato consecutivo. Iscritto all’Ugl dal 1995, Di Bartolomeo ha ricoperto diversi ruoli all’interno del sindacato, tra cui quello di rappresentante sindacale unitario e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, salute e l’ambiente nell’azienda in cui lavora, l’Aristea.

Dal 1999, è il segretario generale della federazione salernitana dell’Ugl Chimici, vice segretario della segreteria provinciale dell’Ugl, componente del Consiglio direttivo regionale e consigliere nazionale dell’Ugl Chimici, oltre a essere consigliere nazionale confederale e rappresentante del Comitato consultivo provinciale dell’Inail Salerno e del Comitato di negoziazione contrattuale della Ugl Chimici nazionale.

La rielezione di Rosario Di Bartolomeo

La rielezione di Rosario Di Bartolomeo è avvenuta ieri durante il Congresso provinciale di categoria, tenutosi a Capaccio Paestum presso l’agriturismo “Il Giardino dei Sapori”. Alla riunione erano presenti diversi rappresentanti dell’Ugl Chimici, tra cui Sante Palladinelli, componente della segreteria nazionale dell’Ugl Chimici, Gaetano Panico, segretario dell’Ugl Napoli, Roberto Celano, consigliere comunale di Salerno per Forza Italia, l’avvocato Francesca Falvella, responsabile dell’ufficio Vertenze dell’Ugl Salerno, Sabatino Ceruso, vice segretario dell’Ugl Chimici di Salerno, e Carmine Rubino, segretario generale della Ugl Salerno.

Le dichiarazioni di Di Bartolomeo e Rubino

Rosario Di Bartolomeo ha commentato la sua rielezione dicendo che la classe dirigente che uscirà da questa stagione congressuale dovrà interpretare con sempre maggiore entusiasmo e qualificante capacità le aspettative del mondo del lavoro che vive un momento di grande trasformazione. Ha inoltre sottolineato che la Ugl Chimici dovrà essere in grado di comprendere le trasformazioni in atto e fornire risposte valide alle nuove esigenze del mondo del lavoro e dei lavoratori.

Anche Carmine Rubino si è detto soddisfatto della rielezione di Di Bartolomeo, affermando che la Ugl Chimici ha confermato di voler dare continuità al lavoro svolto in questi anni e che la sua rielezione dimostra che l’Ugl salernitana va verso un’unica direzione: la difesa dei diritti dei lavoratori.