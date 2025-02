U.S. Agropoli: Vincenzo Di Filippo lascia il ruolo di team manager

Vincenzo Di Filippo ha annunciato le sue dimissioni dal ruolo di Team Manager. Una notizia arrivata nelle scorse ore.

Un addio sofferto

“Come tutte le cose belle hanno una fine”, ha dichiarato Di Filippo, “e così è stato per questa mia avventura con l’U.S. Agropoli 1921”. L’ex Team Manager ha sottolineato come la decisione sia stata difficile, ma resa necessaria da nuovi impegni lavorativi che non gli permettono più di dedicare il tempo necessario alla squadra.

Un ringraziamento alla squadra e allo staff

Di Filippo ha voluto ringraziare tutti i componenti della squadra, definendoli “un gruppo stupendo, ragazzi fantastici e sani con un bagaglio tecnico/tattico invidiabile”. Un ringraziamento particolare è andato allo staff tecnico che ha contribuito a creare un ambiente sereno e costruttivo.

Un futuro incerto per l’U.S. Agropoli

L’addio di Di Filippo è anche conseguente al subentro di una nuova compagine societaria,

Nonostante l’addio, Di Filippo ha voluto augurare il meglio all’U.S. Agropoli 1921 e a tutti i suoi calciatori. “Forza Delfini”, ha concluso Di Filippo, “con il cuore”.