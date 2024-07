U.S. Agropoli: tra incertezze e speranze, il futuro resta nebuloso

Restano ancora molti dubbi sul futuro dell’U.S. Agropoli. La squadra biancoazzurra, dopo un campionato concluso ai margini dei play-off, non ha ancora la certezza di partecipare al prossimo campionato di Eccellenza.

Al di là del risultato sportivo, infatti, già lo scorso anno i delfini avevano avuto serie difficoltà a partecipare al torneo, con l’allestimento della rosa avvenuto solo a stagione già in corsa. I tifosi, delusi da questa situazione, sperano in una programmazione più seria e soprattutto di non dover rivivere l’ansia di un anno fa, quando la squadra era stata assemblata all’ultimo minuto.

Quale sarà il futuro dell’U.S.Agropoli?

Purtroppo, al momento, non si vedono investitori all’orizzonte. L’unico nome circolato nelle ultime settimane è stato nuovamente quello di Costabile Mondelli, che già lo scorso anno aveva espresso la volontà di acquisire la società.Tuttavia, come già accaduto in passato, le sue dichiarazioni non sono state seguite da gesti concreti.

A sua discolpa, va detto che l’attuale presidente Nicola Volpe non sembra intenzionato a intavolare trattative. Egli attende che la politica faccia la sua parte e trovi i finanziamenti necessari per portare avanti il progetto. Il sindaco Roberto Mutalipassi si è già attivato in tal senso, ma al momento non si hanno notizie di passi concreti.

U.S Agropoli: futuro incerto

Ad assistere a questo scenario di incertezza sono i tifosi, che lo scorso anno avevano disertato il “Guariglia” e che oggi, attraverso un comunicato stampa, chiedono chiarezza sul futuro della società.

Nonostante le preoccupazioni, il presidente Volpe continua a manifestare tranquillità sulla salvezza della squadra:”Abbiamo i soldi e l’iscrizione verrà formalizzata in tempo“, ha dichiarato. Tuttavia, al momento non è chiaro chi si occuperà di allestire la rosa.

L’U.S. Agropoli si trova quindi in una fase di stallo, con un futuro incerto che pende da un filo. La speranza dei tifosi è che la situazione si sblocchi quanto prima e che la società possa finalmente costruire un progetto solido e ambizioso.