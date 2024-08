U.S. Agropoli, ora parla il campo: domenica c’è la Coppa Italia

L’U.S. Agropoli si rinnova, ma per ora non in campo. La società cilentana ha ufficializzato negli ultimi giorni l’ingresso di due nuove figure nello staff: Gianni Rizzo, nuovo magazziniere, e Vincenzo Di Filippo, che assumerà il ruolo di team manager. Quest’ultimo subentra a Simone Benincasa che ha risposto “no grazie” alla chiamata dei bianco-azzurri, perplesso dal progetto, mentre Rizzo prende il posto di Basilio Esposito, passato alla Gelbison.

Una risposta alla scossa dei giorni scorsi quando si è registrato l’addio di Valentino Viviani. Stefano Squitieri, l’altro componente della nuova governance, ha invece deciso di proseguire nell’impegno con la squadra, nonostante le numerose problematiche, soprattutto di natura economica.

Derby cilentano e prime sfide

Domenica 25 agosto, intanto, il Guariglia ospiterà il derby con la Polisportiva Santa Maria per il primo turno di Coppa Italia. Un test impegnativo per i bianco-azzurri, che da una settimana si allenano al “Torre”. La società punta su un mix di giovani talenti e calciatori più esperti, con l’obiettivo di centrare la salvezza e riavvicinare i tifosi alla squadra.

Proprio per incentivare la partecipazione del pubblico, la prima gara ufficiale della stagione sarà a ingresso libero. L’auspicio è quello di riempire le tribune e riaccendere la passione dei tifosi cilentani.