U.S. Agropoli: lascia Valentino Viviani, nuovi dubbi sul futuro | VIDEO

L’agente FIFA Valentino Viviani, lascia l’Unione Sportiva Agropoli 1921. Era uno dei pilastri della nuova governance, insieme all’altro procuratore sportivo, Stefano Squitieri. Ora, però, tra i due sembra finita l’armonia.

La nota di Valentino Viviani

«A partire dalla data odierna comunico il mio disimpegno ufficiale dalla società US Agropoli per incompatibilità con i sign.ri Stefano Squitieri e il club manager Rosario Cerminara.

Alla società tutta e all’intero staff tecnico, nonché all’intero gruppo squadra, faccio il mio personale in bocca al lupo per la stagione che verrà augurandogli ogni bene sia in ambito calcistico che personale.

Ringrazio, inoltre, il sindaco Roberto Mutalipassi e la giunta comunale per la fiducia accordatami», si legge nella nota di Viviani.

L’agente ha anche annunciato l’interruzione dei rapporti professionali con il collega Squitieri per l’agenzia SV Sport Management srls e per la scuola calcio SV Football Academy.

Il futuro dell’Agropoli

Ora si addensano ulteriori nubi sul futuro dell’Unione Sportiva Agropoli. Da comprendere se il progetto andrà avanti e con quali obiettivi. Dovrà essere Squitieri a chiarirlo considerato che l’avvio della nuova stagione è imminente.

Cresce intanto la diffidenza verso questo progetto, sostenuto dal sindaco Mutalipassi e da uno sparuto gruppi di tifosi. Quei supporters che anche nei momenti più bui hanno occupato le tribune del Guariglia, infatti, chiedono chiarezza.