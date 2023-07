Tutto pronto per l’ottava edizione del Premio “Terre del Bussento” nella Città della Spigolatrice

L’attesa è alle stelle per l’ottava edizione del prestigioso Premio “Terre del Bussento” che si terrà giovedì 20 luglio alle ore 21.30 in Piazza Plebiscito, incantevole scenario della Città della Spigolatrice.

Il Premio “Terre del Bussento” è un’iniziativa che ha visto la luce nel 2015, grazie all’intuizione di Matteo Martino, presidente dell’Associazione omonima. L’obiettivo iniziale del premio era di riconoscere il merito di quelle personalità che, nei rispettivi settori, avevano dato lustro all’intero territorio salernitano. Nel tempo, l’evento ha visto una crescente partecipazione di professionisti e artisti che sono diventati autentici ambasciatori della “salernitanità” nel sud estremo della Provincia di Salerno.

Promuovere il territorio attraverso il Premio

Il patron Matteo Martino afferma: “Il premio si è evoluto nel tempo con l’unico intento di promuovere il nostro splendido territorio, come facciamo anche in altre importanti manifestazioni in giro per l’Italia, a partire dal Festival di Sanremo e tutti gli eventi fieristici di rilievo nel turismo.” A giugno, una delegazione di “Terre del Bussento” ha partecipato ai festeggiamenti per la Repubblica Italiana presso il consolato italiano di Valona, in Albania.

Sapri e l’importanza del Premio

L’Amministrazione Comunale di Sapri, patrocinatrice dell’iniziativa, con l’Assessore alla Cultura e al Turismo Amalia Morabito, sottolinea: “Crediamo molto nel Premio ‘Terre del Bussento’ e in tutte le iniziative collaterali volte a promuovere la nostra Città.”

Parterre dei premiati di quest’anno

La giuria, presieduta dall’Avvocato Franco Maldonato e dal direttore artistico Nello Pepe, ha selezionato una straordinaria selezione di premiati per l’edizione 2023:

Maria Marotta: Arbitro internazionale di calcio

Salvatore Biazzo: Giornalista sportivo

Metis Di Meo: Conduttrice Rai

Annalisa Gaudenzi: Regista Rai

Federica Fico: Funzionario Comunitario

Vincenzo Rubano: Giornalista

Andrea D’Ambrosio: Regista e sceneggiatore

Francesca Alotta: Cantante

Fratelli Frattasio (Mixed by Erry)

Angela Tuccia: Attrice e conduttrice televisiva

Lidia Vitale: Attrice

Mario Carlo Garrambone: Scenografo

Monica Giandotti: Conduttrice Rai

Mario Acampa: Conduttore Rai e regista d’opera

Un omaggio alla memoria

Nell’edizione di quest’anno, il Premio “Terre del Bussento” riserva un toccante omaggio alla memoria del compianto Vittorio De Scalzi.

Conduttori della serata

Saranno le giornaliste Rossella Pisaturo e Grazia Serra ad affiancare i premiati e guidare la serata di premiazione.

L’ottava edizione del Premio “Terre del Bussento” si prospetta dunque come un evento emozionante e coinvolgente, destinato a celebrare il talento e l’eccellenza salernitana, promuovendo il territorio e onorando il ricordo di una figura indimenticabile. La Città della Spigolatrice si prepara ad accogliere questa straordinaria serata dedicata all’arte, alla cultura e al talento.