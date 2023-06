Tutto pronto per Liber Fest a Marina di Camerota: intervista al vicesindaco Giangaetano Petrillo

Ai nastri di partenza, nello splendido scenario del Lungomare Trieste a Marina di Camerota, frazione costiera del Comune si Camerota, “Liber Fest: spettacoli per un pensiero libero – l’edizione estiva di ‘Liber Fest: libri per un pensiero libero”. La manifestazione organizzata dal Comune di Camerota e dalla Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A., con il supporto di In Camerota, ospiterà nella serata di apertura, in programma questa sera a partire dalle ore 22 Espedito De Marino in “De Marino Live Trio in Concerto”.

Vladimir Luxuria ospite Venerdì 9 giugno

Mentre Venerdì 9 Giugno invece sarà la volta di Vladimir Luxuria in “Stasera ve le canto”. Il linguaggio dunque come uno dei principali protagonisti per la formazione della propria identità e per la trasmissione di emozioni quotidiane.