Tutto pronto per la prima edizione del “Serre Forum Fest” il festival delle band emergenti, del dj set e del divertimento. Sabato 2 settembre Serre è nuovamente in festa per offrire ai residenti ma anche a tanta gente che arriva dai paesi limitrofi una serie di iniziative divertenti e coinvolgenti. L’appuntamento, organizzato dal Forum dei Giovani di Serre con il coordinatore cittadino Niccolò Passannanti in collaborazione con tutti i giovani volontari, uomini e donne che vivono quotidianamente la vita della comunità, e con il patrocinio ed il supporto dell’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Antonio Opramolla è unico nel suo genere e nasce con lo scopo di coinvolgere quanti più ragazzi possibile in una kermesse originale.

La location

Il momento musicale vede l’esibizione di band di giovani emergenti che tra musica e parole propongono vari generi musicali e che si alternano sul palco naturale che è la piazza centrale del paese. Intrattenimento per grandi e piccoli per una iniziativa che favorisce aggregazione e associazionismo con la promozione territoriale.

“Abbiamo inteso organizzare questo appuntamento per coinvolgere tutti i giovani della nostra comunità e per permettere ad ognuno di vivere ancora di più la nostra bellissima città che questa estate è stata in grado di accogliere e ospitare migliaia di persone grazie ad una programmazione importante in termini di spettacoli e intrattenimento. Il nostro impegno – ha detto Niccolò Passannanti, coordinatore del Forum dei Giovani – è sempre rivolto con grande attenzione all’aggregazione dei giovani nel fare associazionismo”.