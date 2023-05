Tutto pronto per la 4^ edizione del “Pollica Summer Workshop”: 150 fisici teorici si confrontano su intelligenza artificiale e materia oscura

Torna l’appuntamento con il Pollica Summer Workshop, promosso e organizzato dal neocostituito Pollica Physics Centre. Circa 150 fisici teorici provenienti da ventuno Paesi del mondo si riuniranno nel Comune cilentano per studiare i misteri dell’Universo e approfondire il ruolo dell’intelligenza artificiale nel campo degli studi fisici e matematici.

Il workshop: i dettagli

Il workshop si articolerà in tre sessioni di studio presso il suggestivo Castello dei Principi Capano. Le tematiche affrontate includeranno “At the interface of Physics, Mathematics and Artificial Intelligence” (29 maggio – 2 giugno), “New connections between Physics and Number Theory” (5-26 giugno) e “Self-Interacting Dark Matter: Models, Simulations and Signals” (19-30 giugno).

L’evento è supportato dalla Regione Campania, dal Comune di Pollica, dall’Università degli Studi di Napoli Federico II, dall’Università degli Studi di Salerno e dall’INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Oltre agli studiosi provenienti da tutta Europa, parteciperanno anche fisici provenienti dagli Stati Uniti, Messico, Canada, Cina, India, Corea e Giappone. Sono coinvolte circa 50 università, tra cui prestigiosi istituti come il MIT, Oxford e Princeton, oltre alle italiane La Sapienza, Federico II, Università di Salerno, Bologna e Torino.

L’iniziativa mira a favorire l’incontro tra fisici teorici e sperimentali che condividono l’interdisciplinarità e desiderano investigare le connessioni tra teoria ed esperimento per risolvere i misteri dell’Universo. Mario Martone, presidente del Pollica Physics Centre e docente di Fisica Teorica presso il King’s College di Londra, commenta con orgoglio l’importanza crescente del Pollica Summer Workshop e il successo dell’edizione 2023.

Origini e crescita del Pollica Physics Centre

Ispirato da esperienze internazionali come l’Aspen Center For Physics in Colorado e il Kavli Institute for Theoretical Physics in California, il Pollica Physics Centre è nato nel 2015 grazie all’idea di tre giovani fisici italiani. Oggi, il Comitato Direttivo comprende Mario Martone, Angelo Esposito, Chiara Toldo, Mauro Valli e Pietro Benetti Genolini. Il centro si propone come un luogo di incontro per studiosi provenienti da tutto il mondo e ha visto una crescita significativa rispetto all’anno precedente.

I ricercatori saranno ospitati in strutture ricettive gestite dal consorzio Pollica Città Slow Host & Food. L’evento, oltre a promuovere la diffusione della scienza, contribuisce alla valorizzazione della ricerca campana e conferma il ruolo di Pollica come comune aperto al confronto e alle scienze.

Commenti delle istituzioni

L’assessore Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, Valeria Fascione, sottolinea l’importanza strategica del Pollica Summer Workshop per le future applicazioni industriali e gli scenari di sviluppo. Il sindaco di Pollica, Stefano Pisani, esprime la soddisfazione per il riconoscimento internazionale ottenuto dal comune, trasformato in un laboratorio naturale e un modello di futuro per le aree marginali.

Impatto del Pollica Physics Centre

Franco Pezzella, ricercatore INFN, spiega come il Pollica Physics Centre si inserisca nel contesto delle istituzioni scientifiche che promuovono l’interdisciplinarietà e offrono uno spazio neutro per il confronto tra fisici teorici. L’impatto del centro sulle comunità scientifiche locali, come l’Università degli Studi di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Salerno e l’INFN, è evidente e promettente.

Il Pollica Summer Workshop rappresenta un appuntamento di rilievo nel campo della Fisica Teorica, attraendo studiosi da tutto il mondo per discutere di temi attuali e favorire lo sviluppo di nuove direzioni di ricerca. La sua crescita e il supporto ricevuto dimostrano l’importanza della promozione della scienza e della creazione di spazi di confronto internazionale.