Tutto pronto per il Gelbison day. Sul palco di Piazza Vittorio Emanuele anche l’ultimo acquisto Sardone

Il 24 agosto, Vallo della Lucania si prepara a festeggiare il Gelbison Day, un evento che promette di unire tifosi e cittadini in una serata di celebrazione e divertimento. La manifestazione si svolgerà in piazza Vittorio Emanuele e avrà inizio alle 19:00, con il patrocinio della Provincia di Salerno, del Comune di Vallo della Lucania e dell’Ente Parco Nazionale del Cilento. La BCC di Aquara, la Pro Loco di Vallo della Lucania e la Confesercenti Territoriale commercianti & artigiani di Vallo della Lucania collaboreranno per rendere l’evento un successo.

Un viaggio nei ricordi

Durante la serata, verranno riproposti i momenti più emozionanti degli ultimi anni di successi della Gelbison, culminati nella promozione e nel campionato di Serie C. Le immagini di questi traguardi, che rimangono impresse nella memoria dei tifosi, saranno parte di un importante progetto editoriale che la società sta sviluppando per rendere omaggio a questi momenti storici.

Presentazione delle squadre

Un altro momento saliente della serata sarà la presentazione della prima squadra, che affronterà il campionato di Serie D, e della Gelbison Woman, impegnata nel campionato di Serie C femminile. Saranno inoltre presentati il settore giovanile e la collaborazione con la Cilento Academy, con il main sponsor BCC di Aquara che avrà un ruolo centrale.

La società Gelbison non dimenticherà di premiare le eccellenze locali e le personalità che si sono distinte in vari ambiti. La serata sarà allietata da musiche dal vivo, con gli inni storici della Gelbison che risuoneranno in piazza. Quando la notte calerà, un fantastico DJ set darà il via alla Notte Rossoblù, durante la quale le attività commerciali rimarranno aperte, creando un’atmosfera di festa e condivisione.

Anche un nuovo acquisto per i rossoblù

Sul palco di Piazza Vittorio Emanuele ci sarà Manuel Sardone, un giovane calciatore classe 2006 proveniente dalla Società Tor Tre Teste, ultimo rinforzo per la rosa di mister Giuseppe Galderisi. Sardone, noto per il suo talento e la sua creatività, rappresenta un’importante aggiunta per il futuro della squadra.