Tutto pronto per il Carnevale “più piccolo” del Cilento

Nella piccola contrada di Felittopiano, a Sessa Cilento, si lavora alacremente alla realizzazione dei carri del Carnevale 2026. La pro loco Saxum sta organizzando infatti la 37esima edizione del Carnevale felittopianese.

La tradizione

Una tradizione nata nel 1989 grazie ad un gruppo di residenti animati dal desiderio di condivisione e convivialità. Domenica 15 febbraio, dunque, a partire dalle ore 12:30, i carri animeranno Felittopiano e le contrade vicine, coinvolgendo anche i comuni limitrofi di Lustra e Omignano. Il presidente della Pro Loco Claudio Elia ha ricordato che, a differenza di tutte le altre sfilate del circondario, quella di Felittopiano non prevede nè carri vincitori, nè vinti.

“Qui vinciamo tutti per il semplice fatto di partecipare e dedicare del tempo ad una tradizione per noi importante che ci fa sentire ancora comunità” ha dichiarato. La giornata di domenica si concluderà, come consuetudine impone, presso il centro sociale di Felittopiano con panini gratis per tutti e una scorta inesauribile di musica e divertimento.