Tutto pronto, al via la prima edizione della “Corri il mare”. La gara podistica da Capitello a Villammare

È tutto pronto per la prima edizione della “Corri il mare”, la gara podistica di 9,6 chilometri che si svolgerà domani mattina lungo la strada statale 18 e che ha visto la stretta collaborazione dei Comuni d’Ispani e Vibonati.

La competizione

La gara che vedrà impegnati oltre 130 atleti partirà infatti dalla frazione costiera di Capitello per poi giungere in quella di Villammare, dove terminerà il percorso.

Le dichiarazioni

“Praticare lo sport è importante – ha affermato il Sindaco di Ispani Francesco Giudice – Oltre 130 atleti accompagnati dalle loro rispettive famiglie domani saranno presenti nel nostro Golfo di Policastro e tutto questo è un’ottima vetrina anche dal punto di vista turustico e di promozione del territorio.

Il nostro intento è di allargare la manifestazione a tutti i comuni del Golfo in maniera tale da promuovere l’intero territorio“.

Dello stesso avviso anche il Sindaco di Vibonati Manuel Borrelli che ha parlato di una giusta sinergia tra due Comuni del Golfo di Policastro.

“Due comuni del Golfo insieme per una gara podistica organizzata nel primo weekend estivo per dare inizio anche alla stagione balneare con una manifestazione di rilevanza regionale – ha poi aggiunto il Sindaco di Vibonati Manuel Borrelli.

Non è la prima volta che il Comune di Vibinati ospita una rassegna podistica o di sport. Già la sciesa settimana abbiamo ospitato una rassegna del Triathlon destinata agli underground 18 che ha attirato un gran numero di atleti e visitatori.

L’obiettivo

È un’occasione per promuovere le nostre bellezze e per farci trovare pronti per la stagione estiva”. Una gara che interesserà solo in parte la Strada Statale 18 che non subirà alcun tipo di chiusura come sottolineato dall’organizzatore dell’evento Alfonso Iavarone.

“È stato tutto studiato nei minimi particolari per evitare qualsiasi tipo di difficoltà alla circolazione lungo la statale 18 – ha infine affermato Iavarone – La circolazione delle autovettura non sarà minimamente interrotta, ci potrà essere solamente qualche minimo rallentamento”.