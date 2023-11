Tutto pronto a Vallo della Lucania per la giornata diocesana della gioventù

Arriveranno da tutta la diocesi di Vallo della Lucania per guardarsi negli occhi, condividere esperienze, giocare, riflettere: si chiama Walk in Progress ed è la Giornata diocesana della gioventù che si svolgerà presso il Seminario diocesano, domenica 26 novembre. L’appuntamento è alle 9.30 per la colazione in allegria, poi a partire dalle 10.30 la condivisione dell’esperienza della GMG di Lisbona accompagnati dalle parole “Brillare”, “Ascoltare”, “Non temere”, i verbi che Papa Francesco ha affidato ai giovani per riempire di bellezza la propria vita.

La giornata

Ci saranno testimonianze e attività condivise tra tutti i ragazzi per poi gustare il pranzo al sacco e incontrare alle 15.30 il Vescovo Vincenzo Calvosa che presiederà la Santa Messa e poi si fermerà a parlare con i giovani per un confronto sulle loro esigenze e sulla loro idea di una Chiesa vicina e vitale secondo lo stile sinodale.

La finalità

Una iniziativa bella e coinvolgente promossa dall’equipe giovani dell’Azione Cattolica e dalla Pastorale giovanile e vocazionale della Diocesi di Vallo della Lucania. L’iniziativa è aperta a tutti per trascorrere insieme una giornata da ricordare.