Tutto pronto a Futani per l’ottava edizione del Balconica Festival

Torna a Futani, nelle giornate di sabato 30 settembre e domenica primo ottobre 2023, l’ormai noto Balconica Festival: il festival di strada che, dal 2014, prende vita sui balconi del centro storico per costruirvi sopra, sotto e intorno momenti di ascolto e condivisione dello spazio pubblico e privato all’insegna della musica, del teatro, della danza e dell’arte. Un evento accessibile a tutte le età, promosso dall’Associazione Balconica, che negli anni ha ospitato a Futani artisti provenienti da tutta Italia (MCCS Punk Lirico, Alessandro Fiori, Ottone Pesante, Progetto Nichel, In The Loop, Yoshi Whale, Max Collini, Malclango per citarne alcuni), configurandosi come una preziosa opportunità per sensibilizzare il pubblico a una proposta culturale di qualità, oltre che per stimolare ricadute positive sul territorio anche in termini di crescita e arricchimento sociale ed economico.

Le novità

Tra le novità di questa ottava edizione – oltre al cartellone ufficiale, i cui dettagli verranno svelati prossimamente – le attività in diurna della seconda giornata: per la prima volta, infatti, il Festival si estende anche alla domenica, animando il paese con laboratori per bambini, workshop di yoga, spettacoli teatrali, trekking, concerti, dj set, reading letterari e pranzi collettivi lungo le vie del centro – rigorosamente plastic free, come l’intera manifestazione. Seguite i canali social di Balconica per scoprire di più sul progetto e restare aggiornati circa le novità di questa nuova edizione!