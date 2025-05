“Tutti in strada”: Ascea Marina epicentro dell’Educazione Stradale per i giovani

L’Istituto Comprensivo Parmenide di Ascea ha organizzato per il 5 maggio 2025 la giornata “Tutti in strada!“. L’iniziativa si pone l’ambizioso obiettivo di edificare un percorso educativo che renda le giovani generazioni utenti della strada più consapevoli, sicuri e responsabili, preparandoli al loro ruolo di pedoni, ciclisti e futuri automobilisti e motociclisti.

Obiettivi formativi che integrano l’Educazione Civica

La finalità primaria della giornata è di integrare l’educazione stradale nel più ampio processo formativo degli studenti, connettendosi strettamente al campo interdisciplinare dell’Educazione Civica.

Attraverso le diverse attività proposte, si mira a sviluppare il senso di responsabilità, il rispetto dei diritti altrui, la consapevolezza della necessità di norme sociali, la capacità di autocritica e l’abilità di analizzare e rappresentare dati.

Conoscenze fondamentali per la sicurezza stradale

La giornata fornirà agli alunni conoscenze essenziali, tra cui: le principali norme di sicurezza stradale, i comportamenti da adottare in situazioni di rischio, la segnaletica stradale e le norme basilari del Codice della Strada. Saranno inoltre illustrati il funzionamento dei sistemi di sicurezza come casco, cinture e airbag, i rischi derivanti da eccesso di velocità e sottovalutazione dei pericoli, e le nozioni fondamentali di primo soccorso. L’iniziativa si prefigge anche di rafforzare la comprensione delle norme che regolano il vivere in comunità, il concetto di regola e divieto, l’importanza di una valutazione obiettiva delle proprie capacità e limiti, il significato di sicurezza e il riconoscimento delle situazioni di pericolo.

Competenze pratiche per utenti della strada responsabili

L’evento “Tutti in strada!” si focalizzerà sull’acquisizione di competenze pratiche, come la capacità di riconoscere e rispettare la segnaletica stradale, di attuare strategie per la tutela della propria sicurezza e la prevenzione degli incidenti, e di adottare comportamenti corretti e responsabili come pedoni, ciclisti e futuri automobilisti.

Gli studenti impareranno a valutare correttamente i pericoli della strada, a essere consapevoli del rapporto traffico-ambiente, ad intervenire in caso di incidente, a utilizzare i dispositivi di sicurezza e a gestire i rischi legati alla circolazione, comprendendo appieno il concetto di “libertà di circolazione”.

Attività dinamiche tra aula e spazi esterni ad Ascea Marina

La giornata coinvolgerà gli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo Parmenide di Ascea attraverso diverse attività. In aula, si terrà una presentazione dei principali segnali stradali e delle norme basilari, seguita dalla costruzione di segnali stradali da parte degli studenti. Le attività esterne si svolgeranno ad Ascea Marina, precisamente in Piazza Europa e sul lungomare.