Turno di stop per la serie D: il punto sulle Cilentane

Si ferma per un turno la serie D per la 74esima edizione della Viareggio Cup alla quale presenzierà anche una rappresentativa della categoria. A bocce ferme si può fare il punto sul momento delle Cilentane chiamate all’ultimo sprint in vista del finale di stagione.

Crisi nera a Santa Maria

È l’ora più buia a Santa Maria, il momento peggiore dell’era Tavassi. Difficile vedere la luce in fondo al tunnel adesso, i Giallorossi non si sono mai trovati, nella loro storia recente, in acque così torbide. Con la sconfitta nel derby è arrivato l’ultimo posto in classifica e l’esonero di Rogazzo, che, però, non può essere il solo responsabile di una caduta rovinosa determinata da ben 5 gare senza vittoria (con due sconfitte contro avversarie dirette). I giallorossi hanno comunicato da poche ore il nome del nuovo tecnico che è Gianluca Esposito. Per lui è un ritorno visto che guidò la compagine nella prima avventura in serie D nella stagione 2020/2021. Mister Esposito fu anche il condottiero della storica promozione della Gelbison in C.

Il momento della Gelbison

Mister Erra sembra aver trovato la quadra per dare la sua impronta a questa Gelbison, sebbene con un modulo diverso dal 4-3-3 che predilige. Ora i rossoblù navigano in acque tranquille, la classifica resta corta, ma la compattezza e l’unità di intenti non dovrebbe causare patemi in chiave salvezza. Maggiori preoccupazioni, invece, sul fronte infermeria nel reparto offensivo quello che dovrebbe recuperare prima è Rodriguez mentre Croce e Barone ne avranno per più tempo. I playoff sono utopia a questo punto, poiché il Casarano quinto è a ben 8 lunghezze, ma in questo girone tanti sono stati i colpi di scena e sognare non costa nulla.