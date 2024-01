Serie D: Santa Maria, domenica al “Carrano” arriva il Matera ed è vietato sbagliare | VIDEO

La Polisportiva Santa Maria Cilento, dopo il pesante ko nello scontro salvezza contro il Bitonto, non può più permettersi passi falsi. La formazione allenata da mister Rogazzo, domenica alle 14.30, ospita il Matera che naviga nelle zone alte della classifica. I giallorossi hanno bisogno di risalire la china, provando a portare a casa la prima vittoria del 2024.

L’avversario

Il Matera è in piena zona playoff e arriva in terra in cilentana forte di 3 risultati utili consecutivi. All’andata fini 1-1, ma ad oggi anche un pareggio aiuterebbe ben poco il Santa Maria nel fuoriuscire dagli ultimi posti della graduatoria. Servirà una gara perfetta, magari con l’aiuto del proprio pubblico.

Attesi 100 tifosi del Matera

La Pubblica Autorità, intanto, ha dato il via libera per l’apertura del settore ospiti del “Carrano” ai tifosi del Matera. La società giallorossa ha messo in vendita 148 biglietti e, in poco tempo, l’intero settore dovrebbe esaurirsi. Domenica si prospetta una bellissima cornice di pubblico.