Turismo nell’area di Elea – Velia: incontro in Regione

Incontro proficuo presso l’Assessorato al Turismo della Regione Campania tra l’assessore Felice Casucci, il sindaco di Ascea Stefano Sansone e il vicesindaco di Ceraso Antonio Cerullo. Al centro della discussione, il futuro del turismo nell’area di Elea-Velia, con particolare attenzione al turismo archeologico internazionale e al turismo balneare, anche alla luce del nuovo Piano Urbanistico Ambientale Regionale (PUAD).

Turismo archeologico e valorizzazione del patrimonio:

L’incontro è stato l’occasione per approfondire le nuove prospettive del turismo archeologico internazionale per l’area di Elea-Velia, un sito archeologico di grande importanza che vanta resti di epoca greca e romana. L’obiettivo è quello di valorizzare al meglio questo patrimonio unico e attrarre un numero sempre maggiore di visitatori da tutto il mondo.

Si è discusso anche delle finalità sociali del turismo balneare, con particolare riferimento al nuovo PUAD regionale. Il piano, presentato ad Ascea il 7 maggio 2024, punta a uno sviluppo turistico sostenibile che rispetti l’ambiente e il territorio. L’obiettivo è quello di offrire ai visitatori un’esperienza di qualità, coniugando relax e cultura.

Progetto Borghi, Salute e Benessere

Il comune di Ascea è capofila della rete di comuni del progetto Borghi, Salute e Benessere, risultato primo in graduatoria nella valutazione effettuata da Scabec. Questa misura rappresenta un’importante opportunità per l’area di Ascea e delle zone limitrofe, tra cui Ceraso. Il progetto consentirà di realizzare uno studio di fattibilità che amplierà le prospettive strategiche di sviluppo turistico del territorio.

Le parti hanno convenuto di organizzare un nuovo incontro a settembre per approfondire i temi discussi e lanciare il progetto “Ascea Faro del Turismo Regionale Campano”. L’obiettivo è quello di fare di Ascea un punto di riferimento per il turismo in Campania, con ricadute positive anche per i comuni limitrofi.

“Oltre a confermare i progetti presentati dal comune di Ceraso tramite Scabec e confrontarci su altre strategie di sviluppo gli abbiamo evidenziato una zona turistica in affanno.

l’On. Casucci si è preso come sfida il rilancio del turismo a sud del Cilento con Ascea faro del turismo campano. Il beneficio riflesso sarà anche nei paesi limitrofi.” Così Antonio Cerullo vicesindaco di Ceraso.

“Ho avuto conferma che l’assessorato al Turismo alla regione Campania non potrebbe essere in mani migliori. L’attenzione per il Cilento e per i giovani amministratori è massima, e, dopo questo incontro, sono certo che il futuro della nostra area non potrebbe essere più radioso“, ha detto il sindaco di Ascea Stefano Sansone.