Turismo nel Cilento: tra presenze e qualità, ecco cosa ne pensano i cittadini

Il bilancio della stagione turistica nel Cilento si arricchisce delle opinioni e delle percezioni di chi il territorio lo vive quotidianamente. I cittadini di Agropoli, hanno tracciato un quadro variegato sull’andamento dei flussi estivi, mettendo al centro del dibattito non soltanto i volumi delle presenze, ma soprattutto la qualità dei visitatori accolti durante i mesi di punta.

Percezioni a confronto sulla qualità dei visitatori

Dalle testimonianze raccolte sul campo emerge una spaccatura tra i residenti riguardo al profilo dei turisti che hanno scelto le località cilentane.

Da un lato, una fetta consistente della popolazione esprime soddisfazione, osservando come “la qualità del turismo si è mantenuta su standard elevati” e sottolineando “la presenza di visitatori rispettosi e interessati al territorio”. Questo target di viaggiatori, attento alle tipicità locali, alla natura e all’offerta enogastronomica, rappresenta l’ideale di accoglienza verso cui la destinazione punta da anni.

Le sfide per un turismo sempre più sostenibile

Dall’altro lato, non mancano le voci di chi ritiene che ci sia ancora ampio margine di miglioramento per alzare l’asticella dell’ospitalità. Diversi cittadini avrebbero infatti “auspicato un turismo di maggiore qualità, con una più ampia attenzione alle esigenze del territorio e alla valorizzazione delle sue peculiarità”.

L’esigenza condivisa che emerge dalla comunità è quella di superare la semplice dimensione quantitativa dei flussi per favorire un modello di viaggio consapevole. Valorizzare l’identità cilentana, proteggere l’ecosistema del Parco Nazionale e promuovere servizi capaci di attrarre un pubblico attento alla sostenibilità rimangono le priorità fondamentali per il futuro dello sviluppo turistico locale.