Le vacanze estive stanno volgendo al termine. Diversi gli italiani che a breve lasceranno i luoghi di villeggiatura per fare rientro nei grandi centri. E anche quest’anno il Cilento, seppure con un discreto calo di presenze, si è confermata una delle mete turistiche più attenzionate. Ma per crescere sempre di più è necessaria una strategia di Marketing condivisa dall’intero terrirorio, come evidenziato dal Presidente di Confesercenti Provincia di Salerno Raffaele Esposito.