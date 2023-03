“Turismo delle Radici”: il sindaco di Roscigno promotore della creazione di un gruppo per partecipare al bando

Il sindaco di Roscigno, Pino Palmieri, si è fatto promotore della creazione di un gruppo informale di persone deputato a partecipare al bando “Turismo delle Radici”.

La giunta comunale del borgo cilentano ha dato mandato al responsabile dell’area amministrativo/contabile per procedere agli adempimenti gestionali finalizzati alla promozione e alla creazione di tale gruppo.

Ecco il bando

Il bando a cui il gruppo andrebbe a rispondere è quello ideato dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale al fine di sostenere la ripresa del settore turistico nell’Italia post covid-19.

I fondi stanziati rientrano tra quelli del PNRR e la misura è finalizzata a sensibilizzare le comunità locali sul tema dell’emigrazione italiana e a favorire, sui territori, la creazione di un’offerta turistica mirata e integrata rivolta ai cosiddetti “viaggiatori delle radici”, ossia a quelle persone che, dopo essere emigrate altrove negli anni passati, magari in cerca di occupazioni lavorative migliori o per motivi vari, decidono di ritornare nei luoghi natii per conoscere le loro origini.

Le finalità del progetto

L’obiettivo, dunque, è quello di agevolare l’arrivo nei borghi italiani dei migranti offrendo loro un pacchetto turistico in grado di valorizzare e far conoscere il territorio con le sue tradizioni, le sue risorse e le sue bellezze.

Il progetto da candidare a finanziamento dovrà contenere una proposta adeguata e creativa capace di creare integrazione e di fare cultura.

Il gruppo informale, che dovrà presentare la domanda con la relativa proposta progettuale, dovrà essere costituito, dunque, da un’aggregazione spontanea formata da un minimo di sei e un massimo di quindici a persone che, alla data di presentazione della domanda, siano in possesso di tutti i requisiti per l’accesso ai fondi pubblici.