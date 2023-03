Turismo BalneAbile: arrivano i fondi per spiagge accessibili a tutti

L’Ambito sociale S07, con ente capofila Roccadaspide, è risultato beneficiario di un finanziamento pari ad 116.000 euro, per la realizzazione di parte delle iniziative previste dal progetto denominato “Turismo BalneAbile”, progetto regionale approvato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a valere sul “Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità”.

Il progetto

Il progetto ha lo scopo di creare un turismo fruibile anche per le persone con disabilità in modo da garantire l’inclusione sociale e l’accesso ai servizi.

La progettazione esecutiva, presentata dall’Ambito S07 alla Regione Campania, prevede che le attività vengano realizzate nel comune di Capaccio Paestum in quanto unico comune costiero del suddetto Ambito.

Le spiagge per le persone con disabilità

In vista dell’estate 2023, dunque, il comune di Capaccio Paestum sarà dotato di tre nuove spiagge attrezzate per le persone disabili che troveranno, a loro disposizione, personale qualificato e capace di fornire tutte le informazioni utili per l’accesso alle varie infrastrutture e ai vari servizi attivi.

L’iniziativa garantisce continuità ai progetti, già realizzati con risorse del Piano Sociale di Zona, nel 2021 e nel 2022, volti proprio a favorire l’accesso delle persone con disabilità alle aree demaniali destinate alla balneazione.

Nello specifico, nell’agosto 2021, fu realizzata, in località Laura di Capaccio Paestum, una spiaggia senza barriere attrezzando l’arenile in maniera tale da garantire un accesso facile anche alle persone con problemi motori e disabili.

Si tratta di risultati che confermano, ancora una volta, che offrire una qualità della vita dignitosa a tutti i cittadini, è uno degli obiettivi primari dell’Ambito sociale S07.