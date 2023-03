A Capaccio Paestum spiagge accessibili. Fondi della Regione per un litorale senza barriere

Capaccio Paestum si prepara ad offrire una spiaggia accessibile anche ai disabili, grazie all’intervento finanziato dal progetto “Turismo BalneAbile” della Regione Campania. L’Ente costiero ha ottenuto 116.000 euro di fondi che verranno impiegati per rendere le aree demaniali prive di barriere architettoniche e accessibili alle persone diversamente abili.

Il progetto

Il progetto prevede l’individuazione di tre aree demaniali destinate alla balneazione e la realizzazione di interventi volti ad assicurare la totale accessibilità e fruibilità delle stesse ai soggetti con disabilità. L’obiettivo è eliminare le barriere fisiche, sensoriali e comunicative presenti in prossimità delle aree individuate e attrezzare le spiagge con ausili speciali come sedie da mare e carrozzine.

Saranno inoltre predisposte strutture amovibili come servizi igienici e spogliatoi accessibili, docce esterne con maniglioni e supporti, lettini prendisole rialzati e pavimentazione tattile per il raggiungimento della battigia. Ci saranno anche passerelle e camminamenti per l’accesso in acqua, oltre a segnaletica e indicazioni specifiche per le persone con disabilità sensoriale e intellettiva-relazionale.

Le finalità

L’accessibilità alla spiaggia non solo migliorerà la qualità della vita delle persone con disabilità, ma rappresenterà anche un’opportunità per il turismo inclusivo e sostenibile.

Il progetto si inserisce nell’ambito dell’iniziativa nazionale promossa dalla Regione Campania e dimostra l’impegno dell’Ente capaccese e del sindaco Franco Alfieri a promuovere l’inclusione sociale e la valorizzazione del territorio.