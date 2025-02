Turismo archeologico europeo: parla il sindaco di Roccagloriosa, Roberto Cavalieri | VIDEO

Valorizzare il patrimonio archeologico e culturale del territorio. È l’obiettivo del progetto “Turismo Archeologico Europeo nel Cilento” che intende dare un’offerta turistica strutturata, capace di superare la stagionalità e valorizzare l’intero territorio.

Le dichiarazioni

“È un progetto che mette in rete tutti i quarantaquattro comuni a sud di Capaccio Paestum – ha affermato Roberto Cavalieri, Sindaco di Roccagloriosa e referente del progetto “Turismo Archeologico Europeo nel Cilento per l’area Golfo di Policastro – È un progetto iniziato ormai circa due anni fa, Il primo incontro infatti è stato fatto a Vallo della Lucania il 9 giugno del 2023 quando iniziammo a raccogliere le adesioni tra i comuni che avevano intenzione di aderire a questo progetto. Inoltre ci sono state due audizioni con la commissione aree interna della regione Campania. Raccolte poi tutte le adesioni si è presentato il progetto in regione Campania. Ora dunque siamo procedendo con la fase organizzativa Con la creazione di un comitato tecnico politico e tecnico scientifico”.

Il progetto

Un progetto importante per lo sviluppo turistico anche del Golfo di Policastro”. È un progetto importante perché getta le basi per una riconoscibilità del nostro territorio ha poi aggiunto il Sindaco di Roccagloriosa Roberto Cavalieri – Quindi non la proposta di un singolo comune ma dell’intero territorio che si propone ai visitatori esteri ma italiani, come meta per un turismo più lento di tipo culturale, sia per la parte archeologica ma anche per tutte le bellezze che possono ritrovarsi nel nel nostro territorio”.