Turismo Archeologico: Agropoli punta a valorizzare il patrimonio culturale sul territorio, ecco come

L’Amministrazione comunale di Agropoli guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi sta puntando a sviluppare il turismo archeologico nella città, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale presente sul territorio e promuovere il turismo in modo sostenibile.

La giunta municipale ha espresso la volontà di istituire un tavolo di concertazione presieduto dall’assessore al Turismo, Roberto Apicella, formato da professionisti del settore per supportare lo sviluppo e la promozione dell’archeoturismo.

Le nomine

Nelle scorse ore, il sindaco ha nominato tre professionisti di grande esperienza e competenza in materia di turismo archeologico per far parte del tavolo di concertazione: Fernando La Greca, Flaminia Arcuri e Fabio Astone. Gli incarichi saranno svolti a titolo gratuito e si concentreranno sulla valorizzazione dei siti archeologici presenti sul territorio comunale che, al momento, sono ancora poco conosciuti.

Il sindaco e l’assessore al Turismo hanno sottolineato l’importanza di questi professionisti, i quali con la loro conoscenza del settore, saranno in grado di fornire un supporto importante nella promozione e nello sviluppo di un settore ancora poco sfruttato. La loro esperienza potrà contribuire in modo significativo a rendere più attraenti i siti archeologici della città, favorendo così il processo di destagionalizzazione del turismo.

I dettagli

L’esecutivo ha intenzione di porre in essere un approccio adeguato attraverso l’attuazione di strategie condivise, investimenti in ricerca, studi, sviluppo e formazione, con azioni di marketing in linea con le analisi di mercato. Il tavolo di concertazione sarà finalizzato a supportare l’Amministrazione nell’elaborazione di politiche di implementazione della qualità della città e della sua offerta turistica, di promozione e sviluppo dell’archeoturismo e delle attività con esso connesse.

In conclusione, l’Amministrazione comunale sta investendo in modo significativo nella valorizzazione del patrimonio culturale presente sul territorio, ponendo particolare attenzione allo sviluppo del turismo archeologico. Grazie all’esperienza dei professionisti del tavolo di concertazione, si spera di poter attirare un maggior numero di turisti nella città, favorendo così la crescita economica e sociale della comunità locale.