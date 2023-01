Truffe agli anziani, due arresti nel salernitano: si erano fatti consegnare 10mila euro

Ancora arresti per truffe agli anziani. Sono stati i carabinieri della stazione di Giffoni Valle Piana ad eseguire una misura cautelare disposta dal Gip presso il tribunale di Cassino (Fr) su richiesta della procura della Repubblica di Salerno. Il provvedimenti ha interessato due uomini originari del napoletano di 41 e 19 anni. Il primo è finito agli arresti domiciliari, il secondo ha l’obbligo di dimora nel comune di Napoli.

Truffa ai danni di anziani: il caso

Il motivo del provvedimento è una truffa ai danni di un’anziana donna di Gaeta che i due avrebbero messo in atto. Stando a quanto appurato dalle forze dell’ordine il 41enne e il 19enne, spacciandosi per spedizionieri, si sarebbero fatti consegnare 10mila euro in contanti e alcuni monili d’oro.

Questi sarebbero dovuti servire per sbloccare una presunta consegna di un pacco destinato al nipote della vittima.

Come difendersi dalle truffe

Sono sempre frequenti le truffe ai danni di anziani, ecco perché è necessario fare attenzione e sapere come comportarsi in tali circostanze.

Uno degli inviti più ricorrenti è quello di non aprire la porta a sconosciuti e di diffidare anche qualora si presentino a nome di qualche familiare chiedendo in cambio denaro in contanti. In questo caso è bene contattare la persona in questione o allertare le forze dell’ordine.