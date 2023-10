“Truffa amorosa” a Vallo della Lucania. «Fate attenzione»

Un 42enne di Vallo della Lucania raggirerebbe donne, ragazze di Vallo e della zona circostante, con “Truffe Amorose”. A segnalarlo una psicoterapeuta operante sul territorio. La professionista ha voluto diffondere il caso per mettere in guardia le potenziali vittime, segnalando il modus operandi dell’uomo che avrebbe tutte le caratteristiche per essere connotato come ‘seriale’ e lesivo per le malcapitate.

Le modalità comportamentali adottate dall’uomo

Il presunto menzognere e millantatore prometterebbe alle vittime una vita felice, fidanzamenti ad hoc con alto livello economico, convivenze, matrimonio e figli. I bersagli verrebbero scelti minuziosamente per alcune caratteristiche specifiche (buona famiglia, prestigio, donne in carriera o di un certo status economico).

“Narcisismo maligno covert”

Il soggetto, secondo la valutazione fatta dalla dottoressa che ha segnalato il caso, soffrirebbe di una psicopatologia particolare che si configurara come narcisismo maligno covert e diventerebbe violento con acting out pericolosi (violenza fisica) verso le povere capitate. Raggirandole in modo seriale, in contemporanea reale e/o virtuale, esploderebbe in reazioni psicopatologiche gravi per poi lasciarle di punto in bianco per continuare il ciclo ossessivo.

Secondo la professionista ha segnalato, tutto questo porterebbe alla spirale della violenza psicologica e fisica successiva, con una conseguente definizione di tutti gli estremi per possibile “truffa amorosa”.