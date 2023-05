Trovato in possesso di droga, un arresto a Campolongo

Ancora un arresto da parte dei carabinieri della Compagnia di Eboli. I militari hanno tratto in arresto una persona del posto in località Campolongo. L’uomo è finito in manette in flagranza di reato in quanto trovata in località Campolongo in possesso di droga detenuta ai fini dello spaccio.

L’arresto dei carabinieri

I carabinieri hanno proceduto all’arresto dopo un normale controllo da alla circolazione stradale. L’uomo, infatti, è stato trovato in possesso di cinque panetti di hashish, nonché di ulteriore stupefacente dello stesso tipo.

Non solo: dopo ulteriori controlli presso la sua abitazione è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente e un bilancino di precisione.

Le attività delle forze dell’ordine

Le attività delle forze dell’ordine proseguono per reprimere il fenomeno dello spaccio e del consumo di droga.