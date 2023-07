Trovato con hashish e cocaina, un arresto in litoranea

Continua l’attività dei carabinieri finalizzata a reprimere il fenomeno dello spaccio e del consumo di droga. Nella serata del 25 luglio una persona è stata arrestata ad Eboli. L’uomo è stato sorpreso il flagranza di reato. Si tratta di N.M. L’arresto è avvenuto in località Campologno dove l’arrestato è stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish e 1 grammo di cocaina suddivisi in dosi. Con sé aveva anche materiale per il confezionamento. Così è scattato l’arresto il flagranza.

L’attività dei carabinieri

Proseguono le attività dei carabinieri su tutto il territorio provinciale finalizzate a combattere un fenomeno che con l’arrivo della stagione estiva registra un incremento viste anche le presenze maggiori nei comuni costieri.