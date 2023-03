Trovato con cocaina suddivisa in dosi: arrestato 28enne

Nella giornata dell’8 marzo, i Carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno effettuato un arresto per droga. I militari hanno arrestato, nella flagranza di reato, un giovane di 28 anni originario di Scafati, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Spaccio di droga: 28enne finisce ai domiciliari

L’operazione è stata svolta sotto la coordinazione della Procura presso il Tribunale di Nocera Inferiore, in un’attività di controllo del territorio finalizzata alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione ai reati in materia di stupefacenti.

Durante il servizio di controllo, il 28enne è stato controllato e perquisito, trovato in possesso di 11,40 grammi di cocaina suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Di conseguenza, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Le attività delle forze dell’ordine

La sua azione criminosa è stata repressa grazie all’efficace lavoro delle forze dell’ordine, che hanno dimostrato grande professionalità e determinazione nel contrastare il fenomeno della droga.

Questa ennesima operazione conferma l’impegno delle autorità nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti, un flagello che rappresenta una delle principali cause di criminalità e degrado sociale.