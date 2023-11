Trovati con banconote false. Arrestati un uomo di Agropoli e due stranieri

A Capaccio Paestum, nella giornata di ieri, 24 novembre, un’attività condotta dai carabinieri di Agropoli ha portato all’arresto di tre individui accusati di spendita ed introduzione sul territorio di monete falsificate. I protagonisti di questa vicenda sono una donna e un uomo stranieri, insieme a un cittadino di Agropoli, fermati in flagranza di reato a Ponte Barizzo.

Banconote false, l’intervento dei carabinieri

L’operazione è scattata quando i tre complici sono stati intercettati dai militari dell’Arma. A bordo dell’auto rinvenuta la somma di circa 15mila euro in banconote di vario taglio. Visto l’ingente quantitativo di denaro sono stati effettuati ulteriori accertamenti che hanno permesso di scoprire che il denaro era falso.

Il tentativo di fuga e le misure cautelari

I due uomini hanno cercato di darsi alla fuga per sfuggire all’arresto, ma sono stati prontamente bloccati dalle forze dell’ordine. In attesa del rito per direttissima, tutti e tre gli arrestati sono stati posti agli arresti domiciliari.