Trionfo del Seishin Karate Do di Policastro Bussentino al Trofeo Sud Italia

La A.S.D. Seishin Karate Do di Policastro Bussentino ha ottenuto risultati straordinari al “Trofeo Sud Italia” della Jka WF Italia, svoltosi a Foggia lo scorso 24 novembre. Gli atleti della scuola, guidati dal maestro Umberto Polito, hanno dimostrato un’eccellente preparazione tecnica e un grande spirito combattivo, conquistando un bottino di medaglie invidiabile.

Un medagliere ricco di soddisfazioni

Tra i numerosi podi, spiccano le vittorie di Giannattasio Flores Flavio, Perazzo Giocondo, Brandi Domenico, Perazzo Fernando, Giudice Alex, Caputo Nunzia e altri ancora. I giovani atleti si sono distinti sia nelle prove di kata (forme) che di kumite (combattimento), dimostrando una padronanza tecnica e una versatilità davvero notevoli.

Un percorso di crescita personale

“La competizione nel Karate Tradizionale non è il fine ma semplicemente un mezzo per mettersi alla prova e confrontarsi sia tecnicamente che emotivamente”, sottolinea il maestro Umberto Polito. “Le Arti Marziali sono un percorso di crescita individuale per una formazione della personalità completa e sicura.”

Il maestro Polito ha voluto ringraziare anche i genitori degli atleti, che li sostengono costantemente nel loro percorso di crescita. “Il sacrificio dei genitori è fondamentale per la riuscita di questi ragazzi. Grazie a loro, i nostri atleti possono dedicarsi con passione alla pratica del karate”.