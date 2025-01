Tribunale di Sala Consilina: l’avvocato Paladino sollecita iniziative urgenti

L’avvocato Angelo Paladino, membro della Commissione istituita dopo la chiusura del Tribunale di Sala Consilina, ha richiesto la riconvocazione della Commissione per avviare le necessarie azioni volte a reinserire il tribunale valdianese tra quelli da riaprire.

La richiesta

Della Commissione faceva parte l’allora sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone e l’attuale primo cittadino, Domenico Cartolano, insieme ai capigruppo consiliari. La richiesta di Paladino arriva in seguito alle dichiarazioni del Sottosegretario al Ministero della Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, riguardanti un disegno di legge per la riapertura di alcune sedi giudiziarie soppresse e la revisione della geografia giudiziaria stabilita nel 2012.

Da ricordare che quello del Tribunale di Sala Consilina è un caso unico in Italia, essendo stato annesso a un foro di giustizia ubicato fuori regione, a Lagonegro, nonostante i numeri significativi da sempre registrati. Il Governo Meloni, come indicato dal sottosegretario, sta considerando la riapertura, con un focus iniziale sulla popolazione, come sottolineato dal consigliere regionale Corrado Matera.

Tuttavia, la presenza di un presidio di giustizia è essenziale per le aree interne, al fine di tutelare il territorio del Vallo di Diano e del Golfo di Policastro, che attualmente è sprovvisto di tali istituzioni.