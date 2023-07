Trentova: posidonia livellata. Dalla Capitaneria di porto rassicurano: “interventi di manutenzione autorizzati” | VIDEO

Questa mattina, alcuni bagnanti che si trovavano sul tratto di spiaggia libera a Trentova hanno lanciato l’allarme per l’eccessiva quantità di posidonia sulle pietre che caratterizzano la spiaggia. Gli stessi si subito attivati e hanno contattato l’ufficio demanio del Comune di Agropoli.

Il tratto di spiaggia libera Trentova è stato oggetto di interventi di manutenzione da parte del titolare dello stabilimento, come dichiarato dall’assessore Di Filippo, in risposta alla protesta dei bagnanti.

Parla l’assessore Di Filippo

A prendere la parola l’assessore Di Filippo che ha spiegato che il cumulo di alghe, già presente sull’arenile, rappresentava non solo una questione estetica ma anche un potenziale pericolo, in quanto aveva creato una sorta di scalino da superare per raggiungere il mare. Pertanto, è stata avviata un’opera di livellamento, che è attualmente in corso e non ancora conclusa.

E ancora, ha sottolineato che gli interventi di manutenzione sono autorizzati e regolari, come confermato anche dalla guardia costiera che ha effettuato gli opportuni accertamenti.

Inoltre, per la realizzazione dei lavori, sono stati utilizzati mezzi gommati, idonei e conformi alle disposizioni vigenti. “Non capisco a cosa sia dovuto tutto questo allarmismo, considerando che tutte le azioni intraprese sono nel rispetto delle norme e delle autorizzazioni pertinenti”.

La posidonia livellata: dalla capitaneria rassicurano

L’eliminazione delle alghe e il livellamento dell’arenile contribuiranno a rendere l’accesso al mare più agevole e a garantire una migliore esperienza balneare per tutti coloro che frequentano questa splendida località.

L’assessore ha assicurato che gli interventi proseguiranno fino al completamento dell’opera di manutenzione e che saranno adottate tutte le misure necessarie per minimizzare il disagio per i bagnanti e garantire il pieno rispetto delle normative ambientali.

La posidonia, pur essendo una parte integrante dell’ecosistema marino e svolgendo un ruolo fondamentale nella conservazione delle coste e nella filtrazione dell’acqua, può creare accumuli spiaggiati in determinate condizioni, richiedendo quindi interventi di pulizia e manutenzione periodici per mantenere la spiaggia in buone condizioni.