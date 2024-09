Trentova, manifestazione d’interesse per sfalcio e asporto foraggio

L’Amministrazione comunale di Agropoli, guidata dal sindaco Roberto Mutalipassi, ha manifestato, attraverso un avviso esplorativo, la volontà di individuare operatori interessati allo sfalcio e all’asporto del foraggio su una superficie di circa cinquanta ettari nel compendio di Trentova.

Offerte entro il 18 ottobre

Il loietto sfalciato allo stato verde e opportunamente trattato può essere utilizzato da aziende zootecniche locali come foraggio per il bestiame. Gli interessati dovranno far pervenire la propria disponibilità all’Ufficio Protocollo dell’ente entro le ore 12 del giorno 18 ottobre 2024.

La manifestazione d’interesse va presentata in busta chiusa con la dicitura “Manifestazione interesse sfalcio e asporto – compendio Trentova”. Per poter partecipare alla selezione i soggetti interessati dovranno dichiarare di essere un operatore economico, ditta o azienda agricola, e che non sussistano le condizioni di esclusione a sottoscrivere contratti con la pubblica amministrazione.

Per ogni ulteriore informazione è possibile contattare l’Ufficio Patrimonio e Ambiente, ove è possibile anche consultare la planimetria delle aree da assegnare, al numero 0974/827413 o posta elettronica patrimonio.ambiente@pec.comune.agropoli.sa.it

L’assessore con delega al Patrimonio, Giuseppe Di Filippo, dichiara: «Attraverso questa modalità si riesce a tenere pulita e sicura l’area più a ridosso della strada del compendio di Trentova di proprietà comunale, a costo zero per l’ente e innescando uno scambio virtuoso, considerando la possibilità per le aziende zootecniche di riutilizzare lo sfalcio del verde per alimentare il bestiame».