Trentinara, stop ai cantieri edili durante il periodo estivo

Il sindaco di Trentinara, Rosario Carione, ha emano un’ordinanza per la sospensione delle attività dei cantieri di edilizia privata nel periodo tra il 13 luglio 2024 ed il 25 agosto 2024, nel centro storico del paese.

L’ordinanza

L’obiettivo è quello di garantire a chiunque si trovi sul territorio comunale durante il periodo estivo un ambiente tranquillo e decoroso. Nello specifico il provvedimento sindacale ordina di lasciare libere da eventuali materiali di risulta, impalcature o altro le porzioni di suolo pubblico (marciapiedi, strade ecc.), eventualmente occupate per attività edilizie o di altra natura, e di restituirle all’uso pubblico in uno stato decoroso; sono esclusi da tali obblighi le attività inerenti la cura del verde ed i cantieri edili relativi alle Opere Pubbliche, per il carattere di pubblica utilità che la loro realizzazione riveste. Le violazioni alla presente ordinanza saranno punite con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00.

Le finalità

L’Ente per la sua vocazione turistica e il rispetto per l’ambiente, intende adottare tutte le misure occorrenti per evitare occupazioni di spazi pubblici per cantieri, rumori molesti, intralcio alla circolazione stradale, immissioni di polveri, cumuli di materiali edilizi negli spazi pubblici e/o privati, e quanto altro possa nuocere al regolare svolgimento delle attività connesse al turismo, settore importante per l’economia locale, al fine di garantire la vivibilità, il decoro urbano e salvaguardare la pubblica incolumità delle persone.