Trentinara premia il merito: borse di studio agli studenti che hanno conseguito il massimo dei voti

Il comune di Trentinara, guidato dal sindaco Rosario Carione, anche quest’anno si è attivato per garantire l’erogazione delle borse di studio agli studenti del territorio più meritevoli. I destinatari del premio sono gli studenti delle scuole medie e delle scuole superiori che, in seguito all’esame per la fine del ciclo di studi frequentato, hanno conseguito i voti più alti. Non manca, inoltre, una categoria dedicata agli studenti laureati che hanno conseguito il titolo di sudi con un voto che va da 106 a 110 e lode.

Borse di studio a Trentinara, i requisiti

I requisiti per gli studenti residenti a Trentinara che hanno terminato le scuole medie e le scuole superiori sono, rispettivamente, aver conseguito la licenza media con una votazione pari a 10 e aver conseguito il diploma di maturità con una votazione compresa da 96 a 100 senza aver frequentato, da ripetenti, l’anno scolastico.

Le richieste per accedere alla borsa di studio dovranno essere indirizzate all’Ufficio Protocollo del comune di Trentinara e dovranno pervenire entro e non oltre l’1 dicembre dopo essere state compilate sugli appositi modelli reperibili presso gli stessi uffici comunali.

I richiedenti dovranno corredare la richiesta con le generalità complete dello studente e con l’indicazione dell’università o della scuola presso cui il titolo è stato conseguito.

La cerimonia

La cerimonia di conferimento dei premi si terrà, con ogni probabilità, tra la fine dell’anno in corso e l’inizio del 2024 presso l’Aula Consiliare del Palazzo Municipale dove, durante la scorsa edizione della cerimonia per la consegna delle Borse di Studio, furono ben 10 gli studenti di Trentinara premiati.