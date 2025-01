Trentinara: ok ad un piano di emergenza di protezione civile

La Giunta Comunale di Trentinara ha approvato una delibera fondamentale per la pianificazione della protezione civile, un passo significativo verso l’adattamento e la resilienza ai cambiamenti climatici e ai rischi naturali. In data 20 dicembre 2024, durante una seduta di giunta si è deciso di partecipare all’Avviso Pubblico per la Pianificazione di Protezione Civile su scala provinciale e comunale, in linea con le direttive regionali.

Obiettivi della Delibera

La delibera si inserisce nel contesto delle politiche regionali che mirano a migliorare la capacità di risposta agli eventi calamitosi. Essa prevede l’aggiornamento e la redazione dei piani di protezione civile, fondamentali per garantire la sicurezza della popolazione. Questo intervento è supportato da un finanziamento di 15 milioni di euro, messo a disposizione dalla Regione Campania attraverso il Programma FESR 2021-2027.

Importanza della Pianificazione

Il documento sottolinea l’importanza di avere un piano di emergenza adeguato, capace di rispondere efficacemente alle esigenze della comunità in situazioni di crisi. La pianificazione multirischio è essenziale per affrontare i cambiamenti climatici e le emergenze naturali, contribuendo a una maggiore resilienza del territorio.

Prossimi Passi

Con l’approvazione della delibera, il Comune di Trentinara si prepara a intraprendere le azioni necessarie per partecipare all’avviso pubblico. Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale sarà delegato a gestire tutte le procedure necessarie per la presentazione dell’istanza, assicurando che il comune possa beneficiare delle risorse disponibili.