Trentinara: oggi la tradizionale “Processione della Luce” di Santa Lucia e i mercatini di beneficenza

Trentinara si prepara a festeggiare Santa Lucia nel rispetto dell’antica tradizione. Per oggi, 13 dicembre, infatti, la Parrocchia Santa Maria Assunta, con la collaborazione di Antonietta Medugno e del parroco Don Peppino Dianese, ha organizzato la “processione della luce”. Una tradizione consolidata che vede una ragazza, vestita da Santa Lucia, accompagnata dai bambini del luogo vestiti da angioletti, da pastorelli e da contadini, percorrere le vie del paese in sella al suo asinello e distribuire caramelle e dolciumi ai presenti facendo rivivere a tutti la magica notte del 13 dicembre. L’appuntamento con la “Processione della Luce” è previsto per le ore 16:30 di oggi, presso l’area “Fontana Vecchia” di Trentinara, da lì partirà la processione che giungerà in Piazza dei Martiri e degli Eroi verso le 17:20; seguirà la S. Messa celebrata da Don Peppino Dianese e la benedizione del pane di Santa Lucia, simbolo di carità e di solidarietà.

Il programma

L’evento continuerà con l’apertura dei mercatini di beneficenza e con diverse sorprese e tanta animazione per i più piccoli che potranno consegnare la loro letterina indirizzata a Babbo Natale Il 14 dicembre. invece, i festeggiamenti di Santa Lucia proseguiranno con l’apertura, alle ore 17:30, dei mercatini e con l’arrivo di Babbo Natale. Non mancheranno i momenti dedicati all’intrattenimento.

Tra eventi e beneficenza

Durante le due serate si potranno degustare tante specialità gastronomiche. Il ricavato degli eventi di beneficenza sarà devoluto alla Fondazione Italiana AIRC per la ricerca sul cancro, a Medici Senza Frontiere Italia – Onlus e all’Operazione Pane – Mensa di San Francesco di Cava dei Tirreni.