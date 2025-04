Trentinara: il Comune chiede di entrare a far parte dell’area interna del Cilento | VIDEO

Durante l’Assemblea Plenaria dei 29 sindaci dei comuni che fanno parte delle Aree Interne del Cilento, tenutasi ieri presso l’Aula Consiliare di Roccadaspide, tra i punti all’ordine del giorno, è stata inserita l’approvazione della richiesta del Comune di Trentinara, guidato dal sindaco Rosario Carione, di entrare a far parte delle Aree Interne del Cilento.

La richiesta

La richiesta è stata approvata all’unanimità e così è stato possibile avviare l’iter che permetterà alla Regione Campania di valutare e approvare definitivamente la richiesta.

“Il Comune di Trentinara è un comune dell’entroterra cilentano e ritengo opportuno e giusto che faccia parte di quest’area, si tratta di una grande opportunità per un Comune associato alla fascia costiera, ma che costiero non è” ha affermato Carione. “Probabilmente ha tratto in inganno la terrazza panoramica da cui si scorge il mare, lo dico ironicamente, ma con amarezza perché davvero urge che anche Trentinara, avendone tutti i requisiti, venga riconosciuto come comune delle Aree Interne del Cilento” ha concluso Carione dopo l’approvazione della richiesta da parte degli amministratori.

Ecco i Comuni delle Aree Interne del Cilento

Fanno parte delle Aree Interne del Cilento i comuni di Aquara, Bellosguardo, Campora, Cannalonga, Castelcivita, Castelnuovo Cilento, Castel San Lorenzo, Ceraso, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Gioi, Laurino, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Monteforte Cilento, Novi Velia, Orria, Ottati, Perito, Piaggine, Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Salento, Sant’Angelo a Fasanella, Stio, Valle dell’Angelo e Vallo della Lucania e Trentinara, se la Regione Campania dovesse dare parere favorevole, sarebbe il trentesimo comune ad entrare a far parte della SNAI Cilento.