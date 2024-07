Trentinara, ecco il nuovo direttivo del Forum dei Giovani coordinato da Michele Marino

Il Forum dei Giovani di Trentinara si rinnova. Ufficializzato il nuovo direttivo: Michele Marino è il coordinatore e al suo fianco, come vicecoordinatore, Lorenzo Fraiese.

La segreteria del Forum, a cui il comune guidato dal sindaco, Rosario Carione ha attribuito un’ampia sede sita presso il Palazzo Municipale, è stata affidata a Francesca Liuccio e Carmine De Leo, invece, è il ruolo di tesoriere.

Ad assumere il ruolo di consigliere Pietro Emanuele Marino.

Sono diversi i componenti dell’importante associazione giovanile e dagli obiettivi chiarissimi “Sosterremo l’organizzazione dell’estate trentinarase mettendoci a disposizione per supportare ogni evento e stiamo lavorando per attivare dei laboratori e delle iniziative di supporto allo studio per i giovani studenti di Trentinara” ha fatto sapere, tra le altre cose, il presidente Marino.